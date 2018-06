Berlin (dpa) - Drei Wochen nach seinem Wechsel an die Spitze des Bundesinnenministeriums wird der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière heute mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. An der Zeremonie am Berliner Bendlerblock nimmt auch de Maizières Nachfolgerin Ursula von der Leyen teil. De Maizière war knapp drei Jahre lang Verteidigungsminister. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr.

