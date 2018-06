Kairo (AFP) Drei Gerichte in Kairo haben am Donnerstag insgesamt 113 Unterstützer des entmachteten Präsidenten Mohammed Mursi wegen Beteiligung an ungenehmigten und gewalttätigen Protesten zu Haftstrafen von jeweils zweieinhalb bis drei Jahren Haft verurteilt. Ein Teil der Angeklagten muss gegen Zahlung einer Kaution bis zu einem Berufungsverfahren nicht ins Gefängnis, wie aus der Justiz mitgeteilt wurde.

