Kabul (AFP) Trotz Protesten und Warnungen aus den USA will Afghanistan dutzende Häftlinge freilassen, die im Verdacht stehen, den radikalislamischen Taliban anzugehören. Die 72 Insassen des Gefängnisses in Bagram seien unschuldig, "gegen sie liegen keine Beweise vor", hieß es in einem am Donnerstag erlassenen Regierungsbefehl an die Strafvollzugsaufsicht. Die Entscheidung fiel nach einer Beratung unter Vorsitz von Präsident Hamid Karsai.

