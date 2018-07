Sydney (AFP) Australiens Premierminister Tony Abbott hat die Geheimhaltungspolitik seiner Regierung in Fragen der Asylpolitik und des Grenzschutzes verteidigt. Es gehe nicht darum, über das Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren, sondern darum, Boote mit Einwanderern an Bord abzufangen, sagte der konservative Politiker am Donnerstag einem privaten Radiosender in Sydney. Die Regierung sorgt mit ihrer Weigerung, sich zu "operationellen Fragen" zu äußern, bei Opposition und Menschenrechtlern für Kritik.

