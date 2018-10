Der britische Luxusautobauer Rolls-Royce hat Rekordverkäufe für das vergangene Jahr bekannt gegeben. 2013 seien insgesamt 3.630 Fahrzeuge mit der Kühlerfigur "Spirit of Ecstasy" an wohlhabende Käufer in aller Welt gegangen, sagte der deutsche Chef der BMW-Tochter, Torsten Müller-Ötvös, in London. Dies bedeute eine Steigerung um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eine Zunahme des Absatzes das vierte Jahr in Folge. Einen Tag zuvor hatte bereits Konkurrent Bentley Rekordverkäufe für 2013 verkündet.

Im laufenden Jahr will Müller-Ötvös 100 weitere Mitarbeiter einstellen und die Personalstärke auf 1.400 Mitarbeiter ausbauen. Ein Volumenausbau sei allerdings nicht geplant. Rolls-Royce wolle weiterhin exklusiv bleiben.

Der Durchschnittspreis für einen Rolls-Royce liegt bei etwa 300.000 bis 350.000 britischen Pfund (363.000 bis 423.000 Euro). Damit gehören die Autos international zur Spitzenklasse im Segment von mehr als 200.000 Euro pro Auto. Die meisten Wagen werden nach China und in die USA verkauft. Die größte Absatzsteigerung erzielte Rolls-Royce im Nahen Osten mit 17 Prozent.