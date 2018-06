Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat die Deutschen angesichts knapper öffentlicher Kassen zu mehr gesellschaftlichem Engagement ermuntert.

"Wir werden in Zukunft noch mehr Bürgerinnen und Bürger brauchen, die sich freiwillig für andere einsetzen, auch weil der Staat an finanzielle Grenzen stößt", sagte Gauck am Donnerstag laut vorab verbreitetem Manuskript beim Neujahrsempfang zu Ehren von engagierten Bürgern.

Zu dem Empfang in Gaucks Amtssitz, dem Schloss Bellevue in Berlin, waren neben Repräsentanten des öffentlichen Lebens auch rund 60 Bürger aus allen Bundesländern eingeladen, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte trotz ihrer Skiverletzung teilnehmen.

Es gebe in Deutschland zwar viel ermutigendes Engagement, aber "auch erschreckende Gleichgültigkeit", sagte Gauck. Wo sie herrsche, sei ein gutes und vielfältiges Leben kaum möglich. "Und die Demokratie, die doch vom Gemeinsinn lebt, kann dort nicht gedeihen." Im Osten Deutschlands fehle es an Ärzten und Bäckern, Bussen und Bibliotheken. "Statt aber zu klagen, versuchen viele Bewohner, ihr Leben zu gestalten. Diese Haltung bewundere ich sehr", sagte Gauck.

