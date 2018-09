Santiago de Chile (AFP) Das Oberste Gericht Chiles hat die Auslieferung von zehn Chilenen an Frankreich endgültig verhindert, denen an französischen Staatsbürgern begangene Verbrechen unter der Militärdiktatur zur Last gelegt werden. Es bestätigte am Donnerstag eine entsprechende vorinstanzliche Entscheidung. Die zehn früheren Militärs waren 2010 in Frankreich in Abwesenheit zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie zur Zeit der chilenischen Militärdiktatur für das Verschwinden mehrerer Franzosen verantwortlich gewesen sein sollen. Ihnen werden auch Folter und Barbarei vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.