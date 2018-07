Berlin (AFP) Dass dieses Haustiergeschäft etwas Besonderes ist, zeigt schon das goldene Emblem über der Eingangstür: Da hebt ein Hund elegant die Speiseglocke über einem Napf, vor dem eine Katze erwartungsvoll hockt. "Pets Deli" - Delikatessen für Haustiere - heißt der Laden im noblen Berliner Stadtteil Grunewald. Mit seiner dunkelblauen Fassade und den spiegelblanken Fenstern mutet er wie eine moderne Snackbar für Zweibeiner an, doch hier wird serviert, was Hunde und Katzen lieben - und was sie gesund machen soll.

