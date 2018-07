Frankfurt/Main (AFP) Der Textileinzelhandel hat im vergangenen Jahr nicht von der allgemein guten Verbraucherstimmung in Deutschland profitiert. Wie die Fachzeitschrift "Textilwirtschaft" am Donnerstag in ihrer neuen Ausgabe berichtete, schlossen die Modehändler das Jahr mit einem Umsatzminus von durchschnittlich zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab. Demnach stand bei 74 Prozent der Händler ein Minus unter der Jahresbilanz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.