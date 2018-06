Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Entscheidung eines kroatischen Gerichts zur Auslieferung des früheren Geheimdienstchefs Josip Perkovic an Deutschland begrüßt. "Das ist ein guter Anfang", sagte EU-Justizkommissarin Viviane Reding, wie ihre Sprecherin am Donnerstag in Brüssel mitteilte. "Ohne eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtes in diesem Fall vorwegnehmen zu wollen, scheint es, dass der Europäische Haftbefehl nun in Kroatien vollständig angewandt wird", fügte sie hinzu. Reding äußerte sich den Angaben zufolge am Mittwochabend in Athen.

