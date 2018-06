Berlin (AFP) Reststoffe syrischer Chemiewaffen sollen jetzt auch in Deutschland vernichtet werden. Das teilten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium am Donnerstag gemeinsam in Berlin mit. Die Bundesregierung reagierte demnach damit auf eine Anfrage der für die Vernichtung der Chemiewaffen zuständigen Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW). Bislang hatte Deutschland technische und logistische Unterstützung für die Vernichtung außerhalb Deutschlands angeboten und gewährt.

