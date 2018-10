Berlin (AFP) Die parlamentarische Übermacht der großen Koalition scheint den außerparlamentarischen Protest zu stärken. Wie das vor allem im Internet aktive Kampagnennetzwerk Campact am Donnerstag in Berlin mitteilte, wuchs die Zahl seiner Unterstützer in den vergangenen Wochen so stark wie bislang nur nach der Atomkatastrophe von Fukushima.

