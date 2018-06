Die EU-Kommission hat die geplante Auslieferung des früheren kroatischen Geheimdienstchefs Josip Perkovic begrüßt. Ein Gericht in Zagreb hatte zuvor grünes Licht gegeben, dass Perkovic an Deutschland überstellt werden könne.



Ihm wird vorgeworfen, 1983 in die Ermordung des jugoslawischen Öl-Geschäftsmanns und Regimekritikers Stjepan Đureković im bayerischen Ort Wolfratshausen verwickelt gewesen zu sein. Perkovic bestreitet seine Beteiligung an dem Mord und will in Berufung gehen.



"Das ist ein guter Anfang", sagte EU-Justizkommissarin Viviane Reding. "Ohne eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtes in diesem Fall vorwegnehmen zu wollen, scheint es, dass der Europäische Haftbefehl nun in Kroatien vollständig angewandt wird", fügte sie hinzu. Das Gericht hatte auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls die Auslieferung Perkovics an die deutschen Behörden gebilligt.



Drei Tage vor seinem EU-Beitritt am 1. Juli 2013 hatte Kroatien die Anwendung des Europäischen Haftbefehls auf Straftaten begrenzt, die nach August 2002 begangen wurden. Dadurch war Perkovic vor der Auslieferung geschützt. Erst nach Protesten und Sanktionsdrohungen seitens der EU wurde die Begrenzung im Oktober wieder zurückgenommen.