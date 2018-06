Berlin (AFP) Im seit Jahren andauernden Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sprechen beide Seiten am Freitag wieder miteinander. Grund dafür sind neue Forderungen der Gewerkschaft, über die sich der Konzern überrascht und ungehalten zeigt. Während die GDL schnell ein neues Angebot der Bahn fordert und bereits mit Streiks droht, will diese am Freitag lediglich ein klärendes Gespräch führen. Ein neues Angebot soll möglicherweise zum Beginn der neuen Woche präsentiert werden.

