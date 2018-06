Berlin (AFP) Das Hydrolysat, das im Zuge der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen in einer bundeseigenen Anstalt abgebaut werden soll, entsteht bei der Zersetzung von Senfgas. Es ist nicht so gefährlich wie das Giftgas, sondern eher vergleichbar mit flüssigen Industrieabfällen. Die Aufgabe der Spezialisten der GEKA im niedersächsischen Munster wird es sein, die Chemikalie durch Verbrennung bei mehr als tausend Grad Celsius unschädlich zu machen. Am Ende eines mehrstufigen Entsorgungsprozesses bleiben ungefährliche Salze zurück.

