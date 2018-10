Aix-en-Provence (AFP) Der in Frankreich inhaftierte kasachische Ex-Bankenchef und Regierungsgegner Muchtar Abliasow soll wegen Betrugsvorwürfen nach Russland ausgeliefert werden. Das entschied die Untersuchungskammer des Berufungsgerichts der südfranzösischen Stadt Aix-en-Provence am Donnerstag. Das Gericht genehmigte auch eine Auslieferung an die Ukraine, räumte dem russischen Antrag aber Vorrang ein. Abliasows Anwälte, welche die Vorwürfe gegen ihren Mandanten als politisch motiviert bezeichnen, kündigten umgehend Rechtsmittel gegen das Urteil an.

