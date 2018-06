Nantes (AFP) Das Auftrittsverbot für den französischen Komiker Dieudonné, dem Antisemitismus vorgeworfen wird, ist für Donnerstagabend vorerst aufgehoben: Ein Gericht im westfranzösischen Nantes erließ wenige Stunden vor dem Auftritt eine einstweilige Verfügung, mit der das Verbot der Präfektur der Region annulliert wurde. Frankreichs Innenminister Manuel Valls legte daraufhin Widerspruch ein. Eine Anhörung vor Frankreichs oberstem Verwaltungsgericht, dem Staatsrat in Paris, wurde für den späten Donnerstagnachmittag angesetzt. Dieudonné will am Donnerstagabend in Nantes seine umstrittene Frankreich-Tournee starten.

