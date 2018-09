Rom (SID) - Das Antidoping-Gericht des Nationalen Olympischen Komitees CONI hat die vorläufige Dopingsperre für den an Krebs erkrankten Serie-A-Fußballer Francesco Acerbi ausgesetzt.

Das Gericht nahm einen dementsprechenden Antrag des 25 Jahre alten Verteidigers von Aufsteiger Sassuolo Calcio an, bei dem am 1. Dezember bei einer Dopingprobe ein unerlaubt hoher Wert von Sexualhormonen (Gonadotropine) festgestellt worden war. Die Hormone werden in der Krebstherapie zur Verlaufskontrolle verabreicht.

Bei Acerbi war im Juli vergangenen Jahres Hodenkrebs diagnostiziert worden. Er hatte sich daraufhin einer Operation unterzogen und ein Mittel erhalten, in denen Gonadotropine enthalten waren. Dieses Mittel steht jedoch nicht auf der Liste jener Substanzen, die der Spieler als Behandlungsmittel bei Dopingkontrollen angegeben hatte.

?Gerechtigkeit hat gesiegt, Acerbi kann sich jetzt wieder ganz auf die Krebsbehandlung konzentrieren?, kommentierte der Rechtsanwalt des Spielers, Mattia Grassani. Laut des Anwalts habe die erneut aufgetretene Hodenkrebs-Erkrankung bei Acerbi offenbar zu einem positiven Dopingtest geführt.