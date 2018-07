Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im Achtelfinal-Hinspiel der Copa del Rey einen Sieg gefeiert. Die Königlichen bezwangen CA Osasuna 2:0 (1:0) und stehen zumindest mit einem Bein in der Runde der letzten Acht. Die Treffer erzielten der französische Nationalspieler Karim Benzema (19.) und der 20 Jahre alte Nachwuchsstürmer Jesé (60.). Das Rückspiel in Pamplona findet am kommenden Mittwoch (21.30 Uhr) statt.