Abu Dhabi (SID) - Stürmer Artjoms Rudnevs vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Liga-Konkurrent Hannover 96. Das teilten die Hamburger am Donnerstagmorgen mit. Der 25 Jahre alte lettische Nationalspieler soll auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison zu den Niedersachsen wechseln und reist noch heute zum Medizincheck ins Trainingslager der Hannoveraner ins türkische Belek. Zudem erhält Hannover eine Kaufoption.

Rudnevs war im Sommer 2012 vom polnischen Klub Lech Posen an die Elbe gewechselt und hatte in 41 Spielen zwölf Tore erzielt. In der laufenden Saison war der Stürmer unter Trainer Bert van Marwijk kaum mehr zum Zuge gekommen.