Doha (dpa) - Arjen Robben wartet auf ein Signal des FC Bayern für eine mögliche vorzeitige Vertragsverlängerung. Es habe bislang noch keine Gespräche gegeben, berichtete der Fußball-Nationalspieler aus Holland im Trainingslager in Katar.

Er warte ruhig ab, sagte der noch bis 2015 gebundene Robben. "Wenn der Verein etwas will, dann höre ich das gerne." Der Vorstand müsse aber auf ihn zukommen: "Es geht nicht der umgekehrte Weg, dass ich anrufe und sage, 'Herr Rummenigge, ich will verlängern und können wir da was machen'. So geht es nicht." In Doha arbeitet Robben nach einer Knieverletzung daran, bis zum Rückrundenstart fit zu werden.

Über die öffentliche Aufregung um das Coming-out des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Thomas Hitzlsperger ist der Niederländer verwundert. "Er ist homosexuell - und?", sagte der niederländische Nationalspieler bei einer Pressekonferenz. "Ich finde es ganz normal und natürlich. Ich kann ja hier auch sagen, ich bin heterosexuell. Ich sehe da kein Problem", sagte Robben. Allerdings sei "das Fußballgeschäft vielleicht etwas komisch", meinte der 29-Jährige.

Der derzeit verletzte deutsche Nationalspieler Holger Badstuber (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) äußerte in Doha "Respekt" für die Aussage des Ex-Profis Hitzlsperger, schwul zu sein. "Da gehört Mut und Kraft dazu, sich als einer der ersten Sportler zu äußern."

Er "toleriere das vollkommen", betonte der 24-Jährige: "Im Fußball gab es viele Diskussionen um dieses Thema." Wann der richtige Zeitpunkt für ein Coming-out gekommen sei, "muss jeder für sich entscheiden", erklärte der Innenverteidiger, der 30 Länderspiele bestritten hat, aber nach der Zeit von Hitzlsperger im DFB-Team.