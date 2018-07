Bremen (SID) - Willi Lemke, Aufsichtsratsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Werder Bremen, glaubt nach dem Outing von Thomas Hitzlsperger an weitere öffentliche Bekenntnisse von ehemaligen Profis zu ihrer Homosexualität. "In den nächsten Wochen und Monaten werden sich mehrere outen", sagte der 67-Jährige in einem Interview mit dem rbb-Inforadio: "Ich glaube, dass es jetzt wirklich Zeit ist."

Lemke bleibt aber skeptisch, ob sich auch aktive Fußballer zu diesem Schritt entscheiden. "Denn es ist ein Unterschied, ob du dich outest, wenn du raus aus der Kabine bist oder ob du auch den Mut hast, wenn du im Tagesgeschäft stehst", sagte der UN-Sonderberater Sport für Entwicklung und Frieden.

Der früherer Nationalspieler Hitzlsperger hatte sich ein halbes Jahr nach Karriereende am Mittwoch als erster prominenter Fußballer in Deutschland überraschend zu seiner Homosexualität bekannt.