Lübbecke (SID) - Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke muss in den kommenden zwei bis drei Monaten auf Rückraumspieler Arne Niemeyer verzichten. Der 32-Jährige unterzog sich einer Operation an seinem lädierten rechten Knie. Dabei wurde entzündetes Gewebe an der Patellasehne entfernt und die Kniescheibe geglättet. "Die Operation ist soweit gut verlaufen", sagte Niemeyer.