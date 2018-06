Neu Delhi (AFP) In Nordindien wird ein Tiger für den Tod von vier Dorfbewohnern binnen zwölf Tagen verantwortlich gemacht. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, war sein bislang letztes Opfer am Vortag eine 40-jährige Frau in einem Dorf des Bundesstaats Uttar Pradesh. Polizei und Forstbeamte nahmen mit Unterstützung zweier Elefanten die Jagd nach dem Tier auf, das offenbar aus dem bei Touristen beliebten Jim-Corbett-Nationalpark entwichen war.

