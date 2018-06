Teheran (AFP) Irans Präsident Hassan Ruhani sieht die geplante Syrien-Friedenskonferenz zum Scheitern verurteilte, sollte sein Land nicht doch noch zu den Gesprächen in zwei Wochen am Genfersee eingeladen werden. "Genf II ist schon gescheitert, bevor es überhaupt losgegangen ist", sagte Ruhani nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna am Donnerstag in einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Jedes internationale Treffen, an dem einflussreiche Länder nicht teilnehmen, "wird die syrische Krise nicht lösen", zitierte ihn Isna.

