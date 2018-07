Rom (AFP) Im neuen Prozess wegen des Mords an einer britischen Studentin in Italien soll das Urteil gegen die in Abwesenheit angeklagte US-Bürgerin Amanda Knox am 30. Januar fallen. Den Termin teilte das zuständige Gericht in Florenz am Donnerstag mit. Knox sagte der Tageszeitung "La Repubblica", sie sei "hoffnungsvoll, aber ängstlich". "Immer wenn ich glaubte, meine Unschuld sei bewiesen, wurde ich für schuldig befunden", ergänzte sie.

