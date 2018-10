Naivasha (AFP) Ein tot geglaubter Mann hat einen Tag nach seinem vermeintlichen Ableben ein Krankenhaus in Kenia in Panik versetzt. Die Leitung des Naivasha District Hospital erklärte am Donnerstag, das Opfer sei "vor seiner Einbalsamierung" ins Leben zurückgekehrt. Der 24-jährige Paul Mutora habe nach einem Streit mit seiner Familie versucht sich umzubringen, indem er Insektengift trank.

