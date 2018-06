Berlin (dpa) - Deutschland wird sich an der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen beteiligen. Dem Vernehmen nach geht es um mehrere Hundert Tonnen eines Hydrolysats. Dabei handelt es sich um einen Stoff, der bei der Zersetzung von Senfgas entsteht.

Dieser erste Schritt der Chemiewaffen-Vernichtung wird von den USA auf einem Schiff im Mittelmeer vorgenommen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erklärten in Berlin, dass die Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungsaltlasten GEKA im niedersächsischen Munster Stoffe entsorgen werde, die bei der Vernichtung entstehen. "Niemand darf sich verweigern, der dazu die technischen Kapazitäten zur Verfügung hat", sagte Steinmeier.

Das Hydrolysat ist vergleichbar mit flüssigen Industrieabfällen. Es soll in Containern per Schiff nach Deutschland gebracht und dann per Lkw oder Bahn weiter zur Verbrennungsanlage in Munster transportiert werden. Die Chemikalie wird bei der Verbrennung vollständig zerstört. Es bleiben nur ungefährliche Salze zurück.

"Die Vernichtung von Chemiewaffen könnte der erste, entscheidende Schritt sein, mit dem eine Entschärfung des Syrien-Konflikts möglich wird", sagte Steinmeier. Von der Leyen sprach von einem "wertvollen Beitrag für den Friedensprozess".

Russland begrüßte den Schritt der Bundesregierung. "Deutschland vernichtet zwar nicht syrische Chemiewaffen im eigentlichen Sinn, sondern Abfälle. Trotzdem ist es ein guter Beitrag zur Lösung der Aufgabe, die sich die internationale Gemeinschaft gestellt hat", sagte ein namentlich nicht genannter Diplomat in Moskau der Agentur Interfax. Mindestens so wichtig sei, dass die Bundesregierung "viel Geld" zur Vernichtung der syrischen Kampfstoffe zur Verfügung stelle. Deutschland hat nach Angaben der beiden Ministerien die Aktion bisher mit fünf Millionen Euro unterstützt.

Syrien hatte nur unter internationalem Druck der Zerstörung seines Chemiewaffenarsenals zugestimmt. Unter anderem hatten die USA mit einem Militärschlag gedroht, nachdem bei einem Giftgasangriff in Damaskus im August Hunderte Menschen getötet worden waren. Die im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag soll den Transport und die Vernichtung kontrollieren.

Am Dienstag war die erste Giftgas-Ladung unter Beteiligung zahlreicher Länder auf einem dänischen Schiff aus Syrien abtransportiert worden. Alle Chemiewaffen Syriens sollen bis Mitte des Jahres zerstört sein. Ursprünglich war dies für den 31. Dezember 2013 geplant gewesen. Durch die Kämpfe und logistische Probleme war die internationale Operation jedoch in Verzug geraten.

