Havanna (AFP) Der frühere kubanische Staatschef Fidel Castro ist bei einer Kunstausstellung erstmals seit neun Monaten wieder öffentlich aufgetreten. Wie die staatliche Tageszeitung "Granma" am Donnerstag berichtete, hatte der 87-Jährige am Vorabend die Eröffnung einer Schau des kubanischen Malers Alexis Leyva alias Kcho in der Hauptstadt Havanna besucht. Er habe "Künstler und Gäste begrüßt, die begeistert applaudierten". Das amtliche Internetportal Cubadebate veröffentlichte ein Foto, das Castro von hinten im Gespräch mit dem Maler zeigte.

