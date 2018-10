London (dpa) - Sie hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, und auch im neuen steht eine Menge an: Herzogin Kate hat ihren 32. Geburtstag gefeiert. Welche Pläne sie für den Tag hatte, wurde nicht bekannt. Ihr erstes Kind Prinz George ist mittlerweile fast ein halbes Jahr alt, die junge Familie wohnt im Kensington Palast in London. Prinz William, Zweiter der britischen Thronfolge, ist seit Montag wieder Student. Er wird bis Ende März wochentags an die Uni Cambridge pendeln. Dort belegt er einen Kurs in Landwirtschafts-Management.

