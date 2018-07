Karachi (AFP) Die pakistanischen Taliban haben in der pakistanischen Küstenstadt Karachi einen Polizeikommandeur ermordet, der in der gewaltgeplagten Metropole für sein mutiges Vorgehen gegen Extremisten bekannt war. Ein Selbstmordattentäter habe seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in den Konvoi von Chaudhry Aslam gesteuert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Explosion auf einer Autobahn der Stadt seien Aslam und zwei weitere Polizisten getötet worden. Ein Sprecher der radikalislamischen Taliban bekannte sich zu dem Angriff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.