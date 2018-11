Florenz (dpa) - Die des Mordes angeklagte US-Amerikanerin Amanda Knox wünscht sich eine Versöhung mit der Familie des Opfers Meredith Kercher. "Ich will ihr direkt sagen, dass ich nichts mit dem Mord an Meredith zu tun habe, dass ich sie gern hatte und wir Freundinnen waren", sagte die 26-Jährige der Zeitung "La Repubblica". Heute wurde vor dem Berufungsgericht in Florenz der neue Prozess um den Mord an der Britin Meredith Kercher fortgesetzt. Knox und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito müssen sich seit September zum dritten Mal für die Tat vor Gericht verantworten.

