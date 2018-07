Bangkok (dpa) - Tausende Demonstranten sind in Bangkok am Donnerstag erneut gegen die Regierung aufmarschiert. Anführer Suthep Thaugsuban führte den lautstarken Protestzug über den Fluss Chao Phraya in den westlichen Teil der thailändischen Hauptstadt.

Der Marsch gilt als Vorbereitung auf die Massendemonstration, mit der Suthep Bangkok am Montag lahmlegen will. Es werden Hunderttausende Demonstranten erwartet, die wichtige Straßenkreuzungen besetzten wollen. Suthep will die Regierung stürzen und die Wahlen am 2. Februar verhindern, weil die Regierungspartei dabei aller Voraussicht nach wieder gewinnen würde. Er wirft ihr Korruption vor.