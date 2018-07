Moskau (AFP) Seit der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima vor drei Jahren haben sich die Aufträge für neue Atomreaktoren in Russland verdoppelt. Derzeit würden neun Meiler in Russland und 20 weitere im Ausland gebaut, sagte der Leiter der Atomenergieagentur Rosatom, Sergej Kirjenko, am Donnerstag. Über Verträge für den Bau von 40 weiteren Reaktoren im Ausland werde derzeit verhandelt.

