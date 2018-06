Genf (AFP) Nach der illegalen Tötung eines Wolfs in der Schweiz haben Tierschützer eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des unbekannten Schützen führen. Die Gruppe Wolf Schweiz lobte am Donnerstag 10.000 Franken (umgerechnet 8.000 Euro) aus, um der Suche nach dem Wilderer zum Durchbruch zu verhelfen. Außerdem gaben die Aktivisten Fahndungsplakate heraus. Nach eigenen Angaben wollen sie sich aber nicht über das Gesetz hinwegsetzen und zur Selbstjustiz greifen, sondern sachdienliche Informationen direkt an die Behörden weiterleiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.