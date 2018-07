Rostock (SID) - Box-Weltmeister Jürgen Brähmer wird seinen WBA-Titel im Halbschwergewicht am 5. April zum ersten Mal verteidigen. Der Schweriner tritt in Rostock gegen einen noch nicht bekannten Gegner an. Dies teilte Brähmers Management am Donnerstag mit.

Jürgen Brähmer hatte den vakanten Titel am 14. Dezember in Neubrandenburg durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den US-Amerikaner Marcus Oliveira erobert. Der 35-Jährige war bereits von 2009 bis 2011 Champion im Halbschwergewicht.