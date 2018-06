Istanbul (AFP) Mit Tränengas und Gummigeschossen ist die türkische Polizei am Donnerstag in Istanbul gegen hunderte kurdische Demonstranten vorgegangen. Bis zu 600 Protestierende versammelten sich vor der Galatasaray-Hochschule, um zum französischen Konsulat in der Metropole zu ziehen. "Wir wollen Gerechtigkeit", skandierten die Demonstranten, die eine Aufklärung der Morde an drei kurdischen Frauen vor einem Jahr in Paris forderten. Die Polizei startete daraufhin ihren Einsatz, um den Protest aufzulösen.

