Tunis (AFP) Unter dem Druck der Opposition hat der tunesische Regierungschef Ali Larayedh seinen Rücktritt angekündigt. Er werde seinen Rücktritt noch am Nachmittag offiziell bei Präsident Moncef Marzouki einreichen, erklärte der islamistische Politiker am Donnerstag im Staatsfernsehen. Der Ministerpräsident wird gemäß einem Fahrplan für Neuwahlen die Macht an den parteilosen bisherigen Industrieminister Mehdi Jomaâ abgeben, damit dieser an der Spitze einer Expertenregierung Neuwahlen vorbereiten kann.

