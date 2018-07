New York (AFP) In ihrem Dauerstreit um Patente wollen es die Smartphone-Hersteller Apple und Samsung erneut mit Mediation versuchen. Die beiden Vorstandsvorsitzenden hätten zugestimmt, bis zum 19. Februar an einer Mediationsitzung teilzunehmen, heißt es in am Mittwoch beim Bezirksgericht San José eingereichten Gerichtsakten. Hochrangige Rechtsexperten beider Firmen trafen sich demnach am Montag, um "Vergleichsmöglichkeiten zu diskutieren".

