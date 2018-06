Washington (AFP) Politiker beider Parteien im US-Kongress haben dem früheren Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die Gefährdung von US-Militärangehörigen vorgeworfen. "Snowdens Verrat setzt die Männer und Frauen des US-Militärs einem großen Risiko aus", erklärte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Mike Rogers, am Donnerstag in Washington. Auch der ranghöchste Demokrat in dem Ausschuss, Dutch Ruppersberger, schloss sich der Kritik an. Die Veröffentlichung der Snowden-Dokumente könnte "tödliche" Folgen für US-Soldaten im Einsatz haben.

