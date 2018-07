Washington (AFP) Der Name Falludscha ruft in den Vereinigten Staaten Erinnerungen an einige der verlustreichsten Schlachten im Irak-Krieg wach. Im April und November 2004 lieferten sich US-Marineinfanteristen mit sunnitischen Aufständischen blutige Kämpfe um die Stadt in der Provinz Anbar. Fast genau zwei Jahre nach dem Abzug des US-Militärs aus dem Zweistromland wurde Falludscha vergangene Woche von radikalen Islamisten überrannt - ein Symbol für das Scheitern von Washingtons Irak-Politik.

