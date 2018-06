New York (AFP) Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey, Chris Christie, ist in den Fokus eines politischen Skandals geraten: Mitarbeiter sollen laut Medienberichten vom Mittwoch im September mehrere Spuren der vielbefahrenen George-Washington-Brücke zwischen New York und der Stadt Fort Lee gesperrt haben, um sich an deren Bürgermeister zu rächen. Der Bürgermeister von Fort Lee, Mark Sokolich von der Demokratischen Partei, hatte sich vergangenes Jahr geweigert, die Wiederwahl des Republikaners Christie zu unterstützen. Dieser bestreitet, von dem Vorgang auf der George-Washington-Brücke gewusst zu haben.

