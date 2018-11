Offenbach (dpa) - Die aktuelle Kältewelle in Nordamerika ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes die strengste seit zwei Jahrzehnten. Ihren Höhepunkt habe die Kältewelle am 6. und 7. Januar erreicht, als Polarluft bis in den Süden der USA und den Norden Mexikos vordrang. Nachts herrschte demnach sehr strenger Frost bis minus 30 Grad, in Zentral-Kanada sogar bis minus 40 Grad. In Europa habe gleichzeitig Luft aus den Subtropen für einen ungewöhnlich milden Jahresbeginn gesorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.