Ruhpolding (SID) - Aufregung am frühen Donnerstagmorgen: Acht Betreuer des schwedischen Biathlon-Teams sind bei einem Feuer in unmittelbarer Nähe ihrer Unterkunft am Rande des Weltcups von Ruhpolding mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei Oberbayern dem SID bestätigte, blieben die im benachbarten Haus wohnhaften Schweden unverletzt. Auch das Material der Sportler soll laut Medienberichten unbeschädigt geblieben sein.

Im Stall eines Bauernhofs brach laut Polizeiangaben um 8.00 Uhr ein Feuer aus - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Der Sachschaden soll sich auf etwa 300.000 Euro belaufen.

"Wir hatten Schutzengel. Man fühlt sich ein wenig wackelig", sagte Mannschaftskoordinator Anders Byström der Zeitung Expressen. Die schwedischen Sportler, die in einem anderen Hotel untergekommen waren, zeigten sich von dem Schrecken unbeeindruckt und belegten mit der Staffel am Nachmittag Rang vier.