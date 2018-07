Luxor (AFP) Früher war der Winter absolute Hochsaison. Aber heute steht das Kutschpferd, das die Touristen durch Luxor zog, in Gesellschaft einiger Hühner untätig im Hof. Sein Besitzer Salah, der dank der imposanten Hinterlassenschaften der Pharaonen am Nilufer in Oberägypten früher ein gutes Auskommen hatte, weiß nicht mehr, wie er die vier Söhne ernähren soll. Der jüngste ist 18 Monate alt.

