Sydney (AFP) Australische Wissenschaftler haben lange über den Wunsch der siebenjährigen Sophie nachgegrübelt, die gerne in einen Drachen verwandelt worden wäre - und dann ihre Unfähigkeit eingestanden, diesen Wunsch zu erfüllen. "Seit geschlagenen 87 Jahren sind wir nicht in der Lage gewesen, einen Drachen oder auch nur Dracheneier zu schaffen", heißt es in der am Freitag veröffentlichten Erklärung der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) an die kleine Sophie.

