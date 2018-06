New York (SID) - Die beiden Topteams Miami Heat und Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA unerwartete Pleiten kassiert. Meister Miami musste sich bei den kriselnden New York Knicks mit 92:102 geschlagen geben, Oklahoma verlor bei den Denver Nuggets 88:101.

Während Miami in der Southeast Division mit 27:9 Siegen weiter unangefochten vorn liegt, verlor Oklahoma die Führung in der Northwest Divison an die Portland Trail Blazers (beide 27:9). Besser als diese drei Mannschaften sind nur die Indiana Pacers (28:7) und die San Antonio Spurs (28:8).

Beim Erfolg gegen die Heat überzeugten die Knicks vor allem beim Rebounding (43:32). Carmelo Anthony überragte beim Sieger mit 29 Punkten und acht Rebounds. LeBron James war beim Champion der vergangenen beiden Jahre mit 32 Zählern bester Schütze.

Sieggarant bei Denver war Randy Foye, der mit 24 Punkte eine persönliche Saisonbestmarke aufstellte. Für die Nuggets war es nach zuvor acht Niederlagen in Folge der vierte Sieg nacheinander. Den konnte auch Oklahomas "Scharfschütze" Kevin Durant trotz 30 Punkten nicht verhindern. "Sie haben 14 von 31 Dreiern getroffen, so ein Team ist nur schwer zu schlagen", sagte Durant anerkennend.