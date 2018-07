Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.

Nachdem der Markt am Vortag noch zurückhaltend auf die Zinsentscheidungen in Europa reagiert hatte, konnte sich die Wall Street im weiteren Verlauf spürbar von ihren Tiefs erholen und das stützt laut Händlern die Börsen zum Auftakt.

Der Dax legte in den ersten Minuten 0,48 Prozent auf 9467 Punkte zu, der MDax gewann 0,44 Prozent auf 16 615 Punkte. Der TecDax zog auf einem neuen 12-Jahreshoch um 0,64 Prozent auf 1207 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Morgen 0,57 Prozent zu.