München (AFP) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die EU-Kommission wegen der angeblichen Forderung nach einem leichteren Zugang von EU-Bürgern zu Sozialleistungen in Deutschland scharf angegriffen. Dies sei ein "schwerer, schwerer Vertrauensbruch mit dem europäischen Gedanken", sagte Scheuer am Freitag in München vor Journalisten. Es sei ein "fatales Signal*". Brüssel fördere damit Armutszuwanderung nach Deutschland. "Einen Selbstbedienungsladen Deutschland in Europa darf es nie geben."

