Karlsruhe (AFP) Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Winfried Hassemer, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 73 Jahren, wie das Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Hassemer wurde 1996 Richter am höchsten deutschen Gericht und war von April 2002 bis Mai 2008 dessen Vizepräsident.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.